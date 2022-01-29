L’Aveyron à Rodez (no kill truite) Rodez Aveyron
L’Aveyron à Rodez (no kill truite) Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.
L’Aveyron à Rodez (no kill truite)
L’Aveyron à Rodez (no kill truite) 12000 Rodez Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours devant le siège de la fédération.
English :
A route in front of the federation’s headquarters.
Deutsch :
Ein Parcours vor dem Sitz der Föderation.
Italiano :
Un percorso davanti alla sede della federazione.
Español :
Un recorrido frente a la sede de la federación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron