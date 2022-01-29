L’Aveyron à Rodez (no kill truite) Rodez Aveyron

L’Aveyron à Rodez (no kill truite) Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.

L’Aveyron à Rodez (no kill truite)

L’Aveyron à Rodez (no kill truite) 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours devant le siège de la fédération.

English :

A route in front of the federation’s headquarters.

Deutsch :

Ein Parcours vor dem Sitz der Föderation.

Italiano :

Un percorso davanti alla sede della federazione.

Español :

Un recorrido frente a la sede de la federación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron