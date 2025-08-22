Lavoirs et collégiale des Roches Tranchelion Avon-les-Roches Indre-et-Loire

Lavoirs et collégiale des Roches Tranchelion A pieds

Lavoirs et collégiale des Roches Tranchelion 37220 Avon-les-Roches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 225 Distance : 13000.0

Célèbre pour ses neuf lavoirs bordés de ruisseaux, le village d’Avon-les-Roches présente bien d’autres attraits à découvrir le long de ses sentiers, à l’instar de la Collégiale des Roches Tranchelion.

English : Washhouses and collegiate church of Roches Tranchelion

Famous for its nine washhouses perched on the banks of streams, the village of Avon-les-Roches has much more to discover along its paths…

Deutsch : Waschhäuser und Stiftskirche von Roches Tranchelion

Das Dorf Avon-les-Roches, das für seine neun von Bächen gesäumten Waschplätze berühmt ist, hat noch viele andere Attraktionen zu bieten, die es auf seinen Wegen zu entdecken gilt, wie z. B. die Stiftskirche Collégiale des Roches Tranchelion.

Italiano :

Famoso per i suoi nove lavatoi costeggiati da ruscelli, il villaggio di Avon-les-Roches offre molte altre attrazioni da scoprire lungo i suoi sentieri, come la Collégiale des Roches Tranchelion.

Español : Lavaderos y colegiata de Roches Tranchelion

Famoso por sus nueve lavaderos bordeados de arroyos, el pueblo de Avon-les-Roches tiene muchos otros atractivos que descubrir a lo largo de sus senderos, como la Collégiale des Roches Tranchelion.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire