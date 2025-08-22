Le belvédère de la Serre Agnicourt-et-Séchelles Aisne

Le belvédère de la Serre A pieds

Le belvédère de la Serre Sur la place de l’église de Séchelles 02340 Agnicourt-et-Séchelles Aisne Hauts-de-France

Cette intrépide mais courte excursion surprend par la diversité de ses paysages. Amorcé à la chapelle Saint-Agapit de Séchelles, le parcours, sinueux et herbeux dans sa première partie, procure de beaux panoramas sur la campagne marloise. Après avoir quitté la route d’Agnicourt, il devient rectiligne en épousant le tracé d’une ancienne voie ferrée, majestueusement bordée d’un rideau de peupliers.

English :

This intrepid but short excursion surprises by the diversity of its landscapes. Beginning at the Saint-Agapit chapel in Séchelles, the route, winding and grassy in its first part, offers beautiful panoramas over the countryside of Marles. After leaving the road to Agnicourt, it becomes straight, following the route of an old railway line, majestically lined with a curtain of poplars.

Deutsch :

Dieser unerschrockene, aber kurze Ausflug überrascht durch die Vielfalt seiner Landschaften. Der Weg beginnt an der Kapelle Saint-Agapit de Séchelles und führt über einen kurvenreichen, grasbewachsenen ersten Abschnitt, von dem aus sich schöne Ausblicke auf die Landschaft von Marloise bieten. Nachdem Sie die Straße von Agnicourt verlassen haben, verläuft der Weg geradlinig auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, die majestätisch von einem Pappelvorhang gesäumt wird.

Italiano :

Questa intrepida ma breve escursione sorprende per la diversità dei suoi paesaggi. Partendo dalla cappella di Saint-Agapit de Séchelles, la prima parte del percorso è tortuosa ed erbosa e offre splendide viste sulla campagna di Marloise. Dopo aver lasciato la strada di Agnicourt, il percorso diventa rettilineo e segue la linea di una vecchia ferrovia, maestosamente delimitata da una cortina di pioppi.

Español :

Esta intrépida pero corta excursión sorprende por la diversidad de sus paisajes. Partiendo de la capilla de Saint-Agapit de Séchelles, la primera parte de la ruta es sinuosa y herbosa y ofrece hermosas vistas del campo de Marloise. Tras dejar la carretera de Agnicourt, se vuelve recto y sigue la línea de un antiguo ferrocarril, majestuosamente bordeado por una cortina de álamos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-07 par Agence Aisne Tourisme