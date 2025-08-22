Le belvédère de la Thuyère Montgesoye Doubs

Belvédère de la Thuyère A pieds Difficulté moyenne

Belvédère de la Thuyère Monument aux morts, Montgesoye 25111 Montgesoye Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3920.0 Tarif :

Balade sur les côteaux de Montgesoye puis sur le plateau jusqu’au belvédère de la Thuyère, point de vue remarquable avec une aire de pique-nique.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1755

English :

Stroll along the slopes of Montgesoye, then across the plateau to the belvedere de la Thuyère, a remarkable viewpoint with picnic area.

Deutsch :

Wanderung über die Hänge von Montgesoye und dann über die Hochebene bis zum Aussichtspunkt La Thuyère, einem bemerkenswerten Aussichtspunkt mit Picknickplatz.

Italiano :

Passeggiate lungo le pendici di Montgesoye e poi attraverso l’altopiano fino al belvedere della Thuyère, un punto panoramico notevole con un’area picnic.

Español :

Pasee por las laderas de Montgesoye y luego por la meseta hasta el mirador de Thuyère, un notable mirador con zona de picnic.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data