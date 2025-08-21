Le belvédère d’Englancourt Englancourt Aisne

Le belvédère d’Englancourt A pieds

Le belvédère d’Englancourt En sortant de l’église Saint-Nicolas 02260 Englancourt Aisne Hauts-de-France

Un petit tour autour de l’église et une escapade jusqu’à un beau point de vue ouvert sur la vallée verte de l’Oise voilà les surprises que vous réserve cette courte mais très belle promenade.

English :

A short walk around the church and a jaunt to a beautiful open viewpoint over the green valley of the Oise: these are the surprises that this short but beautiful walk has in store for you.

Deutsch :

Ein kleiner Rundgang um die Kirche und ein Abstecher zu einem schönen Aussichtspunkt, der sich zum grünen Tal der Oise hin öffnet: Das sind die Überraschungen, die dieser kurze, aber sehr schöne Spaziergang für Sie bereithält.

Italiano :

Una breve passeggiata intorno alla chiesa e una gita a un bel punto panoramico sulla verde valle dell’Oise: ecco le sorprese che vi riserva questa breve ma bellissima passeggiata.

Español :

Un pequeño paseo alrededor de la iglesia y una excursión a un hermoso mirador con vistas al verde valle del Oise: estas son las sorpresas que le esperan en este corto pero muy hermoso paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-04 par Agence Aisne Tourisme