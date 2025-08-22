Le belvédère du plateau de Californie Craonne Aisne
Le belvédère du plateau de Californie Craonne Aisne vendredi 1 mai 2026.
Le belvédère du plateau de Californie A pieds
Le belvédère du plateau de Californie Du parking du plateau de Californie à Craonne 02160 Craonne Aisne Hauts-de-France
Le 16 avril 1917, à 6 heures du matin, les troupes du 1er corps d’armée français s’élancent à l’assaut de ce qui est
sans aucun doute la position la plus redoutable du Chemin des Dames. Depuis le début de la guerre, les lignes
allemandes sont ici juchées sur un plateau qui domine le village de Craonne.
Selon les plans du général Nivelle, cette position aurait dû être reprise en quelques heures. Dans les faits, elle ne sera partiellement reconquise que lors de l’attaque du 5 mai 1917.
English :
At 6 a.m. on April 16, 1917, troops of the French 1st Corps launched an assault on what is undoubtedly
the most formidable position on the Chemin des Dames. Since the beginning of the war, the German
on a plateau overlooking the village of Craonne.
According to General Nivelle’s plans, this position should have been retaken in a matter of hours. In fact, it was only partially recaptured during the attack of May 5 1917.
Deutsch :
Am 16. April 1917, um 6 Uhr morgens, stürmten die Truppen des 1. französischen Armeekorps die wohl schwierigste Stelle des Dammes
zweifellos die am meisten gefürchtete Stellung am Chemin des Dames. Seit Beginn des Krieges sind die Linien
deutschen Truppen hier auf einem Plateau, das das Dorf Craonne überragt.
Nach den Plänen von General Nivelle hätte diese Stellung innerhalb weniger Stunden zurückerobert werden sollen. In der Praxis wurde sie jedoch erst durch den Angriff am 5. Mai 1917 teilweise zurückerobert.
Italiano :
Alle 6 del mattino del 16 aprile 1917, le truppe del 1° Corpo francese si lanciarono all’assalto di quella che era senza dubbio la posizione più formidabile dello Chemin Dames
senza dubbio la posizione più formidabile dello Chemin des Dames. Dall’inizio della guerra, le linee tedesche
le linee tedesche erano arroccate qui, su un altopiano che dominava il villaggio di Craonne.
Secondo i piani del generale Nivelle, questa posizione avrebbe dovuto essere conquistata in poche ore. In realtà, fu riconquistata solo parzialmente durante l’attacco del 5 maggio 1917.
Español :
A las 6 de la mañana del 16 de abril de 1917, las tropas del 1er Cuerpo francés se lanzaron al asalto de la que era sin duda la posición más formidable en el Chemin des Dames
sin duda la posición más formidable en el Chemin des Dames. Desde el comienzo de la guerra, las
alemanas se habían encaramado aquí, en una meseta que domina el pueblo de Craonne.
Según los planes del general Nivelle, esta posición debería haber sido tomada en pocas horas. De hecho, sólo fue parcialmente reconquistada durante el ataque del 5 de mayo de 1917.
