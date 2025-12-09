Le bénéfice du Doubs Montbéliard Doubs

Le bénéfice du Doubs Gravel bike Très difficile

Le bénéfice du Doubs Gare de Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 197430.0 Tarif :

Ce parcours est le plus long de l’offre gravel du département ! Il est calibré pour une aventure en mode bikepacking , de 2 à 5 jours selon les envies.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/288

English :

This is the longest gravel course in the department! It’s designed for a bikepacking adventure, from 2 to 5 days depending on your preferences.

Deutsch :

Diese Strecke ist die längste des Gravel-Angebots des Departements! Sie ist für ein Bikepacking-Abenteuer kalibriert, das je nach Lust und Laune 2 bis 5 Tage dauern kann.

Italiano :

È il percorso sterrato più lungo del dipartimento! È l’ideale per un’avventura in bikepacking, che dura da 2 a 5 giorni, a seconda delle vostre preferenze.

Español :

Es la ruta de grava más larga del departamento Es ideal para una aventura de bikepacking, con una duración de 2 a 5 días, según tus preferencias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data