Le berceau de l’Escaut Le Catelet Aisne

Le berceau de l’Escaut A pieds

Le berceau de l’Escaut Du Catelet face au fort 02420 Le Catelet Aisne Hauts-de-France

Après la Bataille de Guise de la fin août 1914, le nord du département de l’Aisne est envahi par l’armée allemande. Les habitants des nombreuses zones occupées vivent une guerre différente de celle subie par les habitants de la France libre. Pour les habitants des villages de Gouy et Le Catelet, situés entre Cambrai et Saint-Quentin, et où l’Escaut prend sa source, la terreur règne. Tout moyen de communication avec le reste du pays est interdit. Les territoires occupés sont directement affectés à l’alimentation en nourriture des troupes du Reich et sont considérés comme des réservoirs de manœuvre. La vie quotidienne est particulièrement difficile.

English :

After the Battle of Guise at the end of August 1914, the north of the department of Aisne was invaded by the German army. The inhabitants of the many occupied areas lived a different war from that suffered by the inhabitants of Free France. For the inhabitants of the villages of Gouy and Le Catelet, located between Cambrai and Saint-Quentin, and where the Scheldt River has its source, terror reigns. Any means of communication with the rest of the country is forbidden. The occupied territories are directly used to supply food to the Reich’s troops and are considered as maneuvering reservoirs. Daily life is particularly difficult.

Deutsch :

Nach der Schlacht von Guise Ende August 1914 wurde der Norden des Departements Aisne von der deutschen Armee besetzt. Die Bewohner der zahlreichen besetzten Gebiete erlebten einen anderen Krieg als die Bewohner des freien Frankreichs. Für die Bewohner der Dörfer Gouy und Le Catelet, die zwischen Cambrai und Saint-Quentin liegen und wo die Schelde entspringt, herrschte Terror. Jegliche Art der Kommunikation mit dem Rest des Landes ist verboten. Die besetzten Gebiete werden direkt für die Versorgung der Reichstruppen mit Lebensmitteln eingesetzt und gelten als Manöverreservoir. Das tägliche Leben ist besonders schwierig.

Italiano :

Dopo la battaglia di Guise, alla fine di agosto 1914, il nord del dipartimento dell’Aisne fu invaso dall’esercito tedesco. Gli abitanti delle numerose zone occupate vissero una guerra diversa da quella subita dagli abitanti della Francia libera. Per gli abitanti dei villaggi di Gouy e Le Catelet, situati tra Cambrai e Saint-Quentin, dove nasce il fiume Escaut, regna il terrore. Tutti i mezzi di comunicazione con il resto del Paese sono vietati. I territori occupati furono utilizzati direttamente per fornire cibo alle truppe del Reich e furono considerati come serbatoi di manovra. La vita quotidiana era particolarmente difficile.

Español :

Tras la batalla de Guise, a finales de agosto de 1914, el norte del departamento del Aisne fue invadido por el ejército alemán. Los habitantes de las numerosas zonas ocupadas vivieron una guerra diferente a la que sufrieron los habitantes de la Francia Libre. Para los habitantes de los pueblos de Gouy y Le Catelet, situados entre Cambrai y Saint-Quentin, donde nace el río Escaut, reina el terror. Todos los medios de comunicación con el resto del país están prohibidos. Los territorios ocupados se utilizaron directamente para suministrar alimentos a las tropas del Reich y se consideraron tanques de maniobra. La vida cotidiana era especialmente difícil.

