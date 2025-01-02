Le Berrichonchon Châteauroux Indre

Le Berrichonchon Châteauroux Indre vendredi 1 août 2025.

Le Berrichonchon En VTT

Le Berrichonchon 43 avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Le Berrichonchon est une application mobile permettant aux curieux de pouvoir découvrir le Berry à travers une folle aventure remplie d’enigmes et de bons plans ! Nous désirons valoriser le patrimoine, ainsi que les entreprises qui font la richesse de notre terroir !

http://www.leberrichonchon.com/ +33 6 50 82 94 28

English : Le Berrichonchon

Le Berrichonchon is a mobile application for the curious-minded to discover Berry through an exciting adventure with puzzles and good tips! We aim to promote our heritage as well as the enterprises that constitute the wealth of our region!

Deutsch :

Le Berrichonchon ist eine mobile Anwendung, die es neugierigen Menschen ermöglicht, das Berry durch ein verrücktes Abenteuer voller Rätsel und guter Tipps zu entdecken! Wir möchten das Kulturerbe und die Unternehmen, die den Reichtum unserer Region ausmachen, aufwerten!

Italiano :

Le Berrichonchon è un’applicazione mobile che permette ai curiosi di scoprire la regione del Berry attraverso una folle avventura piena di enigmi e buoni consigli! Vogliamo promuovere il patrimonio e le imprese che rendono la nostra regione così ricca!

Español :

Le Berrichonchon es una aplicación móvil que permite a los curiosos descubrir la región de Berry a través de una loca aventura llena de enigmas y buenos consejos Queremos promover el patrimonio y las empresas que hacen que nuestra región sea tan rica

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire