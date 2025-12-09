Le Bief Noir n°51 B Noël-Cerneux Doubs

Le Bief Noir n°51 B En VTT assistance électrique Difficile

Le Bief Noir n°51 B Stade de Noël-Cerneux 25500 Noël-Cerneux Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17410.0 Tarif :

Entre forêts et pâturages, un VTT tout en nuances.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4438

English :

Between forests and pastures, a mountain bike full of nuances.

Deutsch :

Zwischen Wäldern und Weiden, ein Mountainbike in allen Nuancen.

Italiano :

Tra boschi e pascoli, una mountain bike ricca di sfumature.

Español :

Entre bosques y pastos, una bicicleta de montaña llena de matices.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data