Le Bienveilleur de Bournillon Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Le Bienveilleur de Bournillon

Le Bienveilleur de Bournillon 26420 Saint-Julien-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une balade magique parmi tant dans le Vercors On est sur le plateau, quand tout d’un coup s’ouvre la perspective des gorges de la Bourne, au-dessus du cirque du Bournillon.. À mi-chemin de ces sentes époustouflantes, face au vide, rêve le Bienveilleur…

https://www.causesauxbalcons.org/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of many magical walks in the Vercors We’re on the plateau, when all of a sudden the prospect of the gorges de la Bourne opens up, above the cirque du Bournillon… Halfway along these breathtaking paths, facing the void, dreams Le Bienveilleur…

Deutsch :

Ein magischer Spaziergang unter vielen im Vercors Man ist auf dem Plateau, als sich plötzlich die Aussicht auf die Schluchten der Bourne über dem Zirkus von Bournillon öffnet… Auf halbem Weg dieser atemberaubenden Pfade, mit Blick auf die Leere, träumt der Bienveilleur…

Italiano :

Una delle passeggiate più magiche del Vercors Siamo sull’altopiano quando all’improvviso si apre la prospettiva delle gole del Bourne, sopra il circo del Bournillon… A metà di questi sentieri mozzafiato, di fronte al vuoto, sogna il Bienveilleur…

Español :

Uno de los paseos más mágicos del Vercors Estamos en la meseta cuando de repente se abre la perspectiva de las gargantas del Bourne, por encima del circo del Bournillon… A medio camino de estos impresionantes senderos, frente al vacío, sueña el Bienveilleur…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme