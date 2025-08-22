Le bocage à VTT Lerzy Aisne

Le bocage à VTT En VTT

Le bocage à VTT De l’église de Lerzy 02260 Lerzy Aisne Hauts-de-France

Au cœur de la Thiérache, entre l’hippodrome de La Capelle et l’Axe Vert, chemins creux et sentiers sont bordés de belles haies arbustives ou ployées et traversent des prairies luxuriantes, parfois détrempées ! Un second départ est possible pour ce parcours sportif, depuis l’église d’Étréaupont en 6.

English :

In the heart of the Thiérache, between the La Capelle racecourse and the Axe Vert, sunken paths and footpaths are lined with beautiful shrubby hedges or ployées and cross lush, sometimes soggy meadows! A second departure is possible for this sporting route, from the church of Étréaupont in 6.

Deutsch :

Im Herzen der Thiérache, zwischen der Pferderennbahn von La Capelle und der Grünen Achse, werden Hohlwege und Pfade von schönen Strauchhecken oder ployée gesäumt und führen über üppige Wiesen, die manchmal aufgeweicht sind! Ein zweiter Start ist für diese sportliche Strecke möglich, von der Kirche von Étréaupont in 6.

Italiano :

Nel cuore della Thiérache, tra l’ippodromo di La Capelle e l’Axe Vert, le stradine e i sentieri incassati sono fiancheggiati da bellissime siepi arbustive o piegate e attraversano prati rigogliosi, a volte fradici! Per questo percorso sportivo è possibile una seconda partenza, dalla chiesa di Étréaupont, in 6.

Español :

En el corazón de la Thiérache, entre el hipódromo de La Capelle y el Axe Vert, las callejuelas y los caminos hundidos están bordeados de hermosos setos arbustivos o doblados y atraviesan exuberantes praderas, a veces empapadas Una segunda salida es posible para esta ruta deportiva, desde la iglesia de Étréaupont en 6.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-22 par Agence Aisne Tourisme