Le Bocage Lerzy Aisne
Le Bocage Lerzy Aisne vendredi 1 mai 2026.
Le Bocage A pieds
Le Bocage De l’église de Lerzy 02260 Lerzy Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Bordés de belles haies arbustives ou ployées, chemins creux et sentiers traversent des prairies luxuriantes.
English :
Bordered by beautiful shrubby or folded hedges, sunken paths and trails cross lush meadows.
Deutsch :
Gesäumt von schönen Strauch- oder Knickhecken, führen Hohlwege und Pfade durch üppige Wiesen.
Italiano :
Fiancheggiate da splendide siepi arbustive o ricurve, le stradine e i sentieri incassati attraversano prati lussureggianti.
Español :
Bordeados por hermosos setos arbustivos o doblados, los carriles y caminos hundidos atraviesan exuberantes praderas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme