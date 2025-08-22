Le Bocage Lerzy Aisne

Le Bocage A pieds

Le Bocage De l’église de Lerzy 02260 Lerzy Aisne Hauts-de-France

Bordés de belles haies arbustives ou ployées, chemins creux et sentiers traversent des prairies luxuriantes.

English :

Bordered by beautiful shrubby or folded hedges, sunken paths and trails cross lush meadows.

Deutsch :

Gesäumt von schönen Strauch- oder Knickhecken, führen Hohlwege und Pfade durch üppige Wiesen.

Italiano :

Fiancheggiate da splendide siepi arbustive o ricurve, le stradine e i sentieri incassati attraversano prati lussureggianti.

Español :

Bordeados por hermosos setos arbustivos o doblados, los carriles y caminos hundidos atraviesan exuberantes praderas.

