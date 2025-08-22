Le bocage de Mondrepuis Mondrepuis Aisne

Le bocage de Mondrepuis A pieds

Le bocage de Mondrepuis Face à l’école Danielle Labarthe (parking public) 02500 Mondrepuis Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Les élèves de l’école primaire de Mondrepuis ont créé ce circuit pour découvrir les richesses d’un des derniers bocages préservés des Hauts-de-France. Admirez ses paysages, guettez ses animaux et tendez l’oreille pour écouter le chant des fauvettes !

English :

Pupils from Mondrepuis primary school have created this trail to discover the riches of one of the last preserved bocages in the Hauts-de-France. Admire its landscapes, watch out for its animals and listen out for the song of the warblers!

Deutsch :

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mondrepuis haben diesen Rundweg angelegt, um den Reichtum einer der letzten erhaltenen Bocages (Heckenlandschaften) der Region Hauts-de-France zu entdecken. Bewundern Sie die Landschaften, halten Sie Ausschau nach Tieren und spitzen Sie die Ohren, um dem Gesang der Grasmücken zu lauschen!

Italiano :

Gli alunni della scuola elementare di Mondrepuis hanno creato questo percorso per scoprire le ricchezze di uno degli ultimi bocage conservati negli Hauts-de-France. Ammirate i suoi paesaggi, osservate i suoi animali e ascoltate il canto dei gorgheggiatori!

Español :

Los alumnos de la escuela primaria de Mondrepuis han creado este sendero para descubrir las riquezas de uno de los últimos bocages conservados en los Altos de Francia. Admira sus paisajes, vigila sus animales y escucha el canto de las currucas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-22 par Agence Aisne Tourisme