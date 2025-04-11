Le Bois Bourdeil Randonnée en Nord-Touraine Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

Place de l'Église 37360 Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le circuit du Bois Bourdeil à Rouziers-de-Touraine est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le centre-bourg de ce charmant village ainsi que l’étang du Bourmay.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Le Bois Bourdeil Hiking in Nord-Touraine

The Bois Bourdeil trail in Rouziers-de-Touraine is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village center and the Bourmay pond.

Deutsch : Le Bois Bourdeil Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Bois Bourdeil in Rouziers-de-Touraine wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Ortskern dieses charmanten Dorfes sowie den Teich Etang du Bourmay.

Italiano :

Il sentiero del Bois Bourdeil a Rouziers-de-Touraine è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, scoprirete il centro di questo affascinante villaggio e lo stagno di Bourmay.

Español : Le Bois Bourdeil Senderismo en Nord-Touraine

El sendero del Bois Bourdeil, en Rouziers-de-Touraine, está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este agradable paseo, descubrirá el centro urbano de este encantador pueblo y el estanque de Bourmay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire