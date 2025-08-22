Le bois de Chapeaumont Berny-Rivière Aisne

Le bois de Chapeaumont A pieds

Le bois de Chapeaumont Parking du foyer rural de Berny-Rivière 02290 Berny-Rivière Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Berny-Rivière, dont l’église romane est coiffée d’un clocher du XVIe siècle, le chemin s’élève au-dessus de la vallée de l’Aisne avant de s’enfouir dans la fraîcheur des bois de Chapeaumont. A la descente, on profite pleinement de la vue sur la vallée de l’Aisne.

English :

Starting from Berny-Rivière, whose Romanesque church is topped by a 16th century bell tower, the path rises above the Aisne valley before burying itself in the coolness of the woods of Chapeaumont. On the way down, you can fully enjoy the view over the Aisne valley.

Deutsch :

Von Berny-Rivière aus, dessen romanische Kirche von einem Glockenturm aus dem 16. Jahrhundert gekrönt wird, steigt der Weg über das Aisne-Tal an, bevor er in den kühlen Wäldern von Chapeaumont verschwindet. Beim Abstieg genießt man die Aussicht auf das Aisne-Tal in vollen Zügen.

Italiano :

Da Berny-Rivière, la cui chiesa romanica è sormontata da un campanile del XVI secolo, il sentiero sale sopra la valle dell’Aisne prima di seppellirsi nel fresco dei boschi di Chapeaumont. Durante la discesa, si può godere della vista sulla valle dell’Aisne.

Español :

Desde Berny-Rivière, cuya iglesia románica está coronada por un campanario del siglo XVI, el camino se eleva sobre el valle del Aisne antes de enterrarse en el frescor de los bosques de Chapeaumont. Durante el descenso, podrá disfrutar de las vistas del valle del Aisne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme