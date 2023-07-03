Le bois de Lasserre PR1 Montauban Tarn-et-Garonne

Le bois de Lasserre PR1

Le bois de Lasserre PR1 Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Cette courte promenade est idéale pour toute la famille. Elle est animée par un parcours pédagogique de 10 pupitres qui représentent les éléments marquants du patrimoine rural et naturel de la région.

+33 5 63 63 60 60

English : The wood of Lasserre PR1

This short walk is ideal for the whole family. It is animated by an educational course of 10 desks which represent the striking elements of the rural and natural heritage of the region.

Deutsch :

Diese kurze Wanderung ist ideal für die ganze Familie. Er wird von einem Lehrpfad mit 10 Pulten belebt, die markante Elemente des ländlichen und natürlichen Erbes der Region darstellen.

Italiano :

Questa breve passeggiata è ideale per tutta la famiglia. Presenta un percorso didattico di 10 banchi che rappresentano le caratteristiche del patrimonio rurale e naturale della regione.

Español : La madera de Lasserre PR1

Este corto paseo es ideal para toda la familia. Está animada por un recorrido didáctico de 10 pupitres que representan los elementos llamativos del patrimonio rural y natural de la comarca.

