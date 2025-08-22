Le bois de l’épôt Saint-Vitte Cher
vendredi 1 mai 2026.
Le bois de l'épôt En VTT
Eglise 18360 Saint-Vitte Cher Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Cette randonnée, plutôt familiale vous emmène à la découverte d’un petit village, entre Berry et Bourbonnais. Cet emplacement, à la transition de deux anciennes provinces, se note par la présence d’anciennes maisons aux toits à quatre pans et l’emploi du grès, très rouge, dans les constructions.
+33 2 48 61 39 89
English :
This family-friendly hike takes you to a small village between Berry and Bourbonnais. This location, at the transition between two ancient provinces, is marked by the presence of old houses with gable roofs and the use of red sandstone in construction.
Deutsch :
Diese eher familienfreundliche Wanderung führt Sie durch ein kleines Dorf zwischen Berry und Bourbonnais. Die Lage am Übergang zwischen zwei ehemaligen Provinzen ist an den alten Häusern mit ihren viereckigen Dächern und der Verwendung des roten Sandsteins zu erkennen.
Italiano :
Questa passeggiata adatta alle famiglie vi porterà alla scoperta di un piccolo villaggio tra Berry e Bourbonnais. Questa località, al passaggio tra due antiche province, è caratterizzata dalla presenza di vecchie case con tetti a capanna e dall’uso di arenaria molto rossa negli edifici.
Español :
Este sendero familiar le llevará a recorrer un pequeño pueblo situado entre Berry y Bourbonnais. Este emplazamiento, en la transición entre dos antiguas provincias, está marcado por la presencia de casas antiguas con tejados a dos aguas y el uso de piedra arenisca muy roja en los edificios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire