Le bois d’Elincourt Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Le bois d’Elincourt A pieds Facile

Le bois d’Elincourt Base nature et randonnées d’Elincourt-Sainte-Marguerite 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Cette promenade au départ de la base nature et randonnée du pays des Sources permet la découverte de l’un des plus beaux domaines forestiers appartenant au Département de l’Oise. Ce massif boisé bénéficie de mesures de protection en faveur de la faune et de la flore.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le bois d’Elincourt

This walk, departing from the Pays des Sources nature and hiking base, takes in one of the most beautiful forest estates belonging to the Oise department. This wooded area is protected for its flora and fauna.

Deutsch : Le bois d’Elincourt

Dieser Spaziergang, der von der Natur- und Wanderbasis des Pays des Sources ausgeht, ermöglicht die Entdeckung eines der schönsten Waldgebiete, die dem Département Oise gehören. Dieses Waldmassiv profitiert von Schutzmaßnahmen zugunsten der Fauna und Flora.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte dal centro naturalistico ed escursionistico Pays des Sources, si snoda in una delle più belle aree boschive del dipartimento dell’Oise. Quest’area boschiva è protetta per la sua flora e fauna.

Español : Le bois d’Elincourt

Este paseo, que parte del centro de naturaleza y senderismo del Pays des Sources, recorre una de las zonas boscosas más bellas del departamento de Oise. Esta zona boscosa está protegida por su flora y fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France