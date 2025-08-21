Le Bois des Fouchères Recologne Doubs

Bois des Fouchères A pieds Difficulté moyenne

Bois des Fouchères Place des Tilleuls, Recologne 25170 Recologne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14640.0 Tarif :

À couvert d’un milieu forestier riche d’une biodiversité, vous profiterez d’une randonnée paisible qui vous mènera au cimetière des pestiférés…

Difficulté moyenne

English :

Overlooking a forest rich in biodiversity, you’ll enjoy a peaceful hike that takes you to the plague cemetery…

Deutsch :

Inmitten eines Waldgebiets, das reich an biologischer Vielfalt ist, genießen Sie eine ruhige Wanderung, die Sie zum Pestfriedhof führt…

Italiano :

Affacciati su una foresta ricca di biodiversità, potrete godervi una tranquilla passeggiata che vi porterà al cimitero della peste…

Español :

Con vistas a un bosque rico en biodiversidad, podrá disfrutar de un tranquilo paseo que le llevará hasta el cementerio de la peste…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data