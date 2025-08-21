Le Bois des Fouchères Recologne Doubs
Bois des Fouchères A pieds Difficulté moyenne
Bois des Fouchères Place des Tilleuls, Recologne 25170 Recologne Doubs Bourgogne-Franche-Comté
À couvert d’un milieu forestier riche d’une biodiversité, vous profiterez d’une randonnée paisible qui vous mènera au cimetière des pestiférés…
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/2209
English :
Overlooking a forest rich in biodiversity, you’ll enjoy a peaceful hike that takes you to the plague cemetery…
Deutsch :
Inmitten eines Waldgebiets, das reich an biologischer Vielfalt ist, genießen Sie eine ruhige Wanderung, die Sie zum Pestfriedhof führt…
Italiano :
Affacciati su una foresta ricca di biodiversità, potrete godervi una tranquilla passeggiata che vi porterà al cimitero della peste…
Español :
Con vistas a un bosque rico en biodiversidad, podrá disfrutar de un tranquilo paseo que le llevará hasta el cementerio de la peste…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data