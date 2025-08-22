Le bois des Souches PR n°59 Saint-Pont Allier
Le bois des Souches PR n°59
Le bois des Souches PR n°59 9 route de Vendat 03110 Saint-Pont Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Avec cette longue balade mais sans grande difficulté technique vous partirez à la découverte du patrimoine de Saint Pont.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Le bois des Souches PR n°59
With this long but technically easy walk, you’ll discover the heritage of Saint Pont.
Deutsch : Le bois des Souches PR n°59
Mit dieser langen, aber technisch nicht sehr schwierigen Wanderung erkunden Sie das Kulturerbe von Saint Pont.
Italiano :
In questa lunga ma tecnicamente facile passeggiata, scoprirete il patrimonio di Saint Pont.
Español : Le bois des Souches PR n°59
En este paseo largo pero técnicamente fácil, descubrirá el patrimonio de Saint Pont.
