Le Bois du Croë Cohennoz Savoie
Le Bois du Croë Cohennoz Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le Bois du Croë
Le Bois du Croë Parking Bois de Ban 73590 Cohennoz Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Vous cherchez à passer une journée loin des sentiers battus et au cœur de la nature ? Suivez le Croë et devenez des explorateurs d’un jeu captivant à la recherche de l’animal gardien de la forêt !
+33 4 79 31 62 57
English : Le Bois du Croë
Looking for a day off the beaten track and in the heart of nature? Follow the Croë and become explorers in a captivating game in search of the forest’s guardian animal!
Deutsch :
Sind Sie auf der Suche nach einem Tag abseits der ausgetretenen Pfade und inmitten der Natur? Folgen Sie dem Croë und werden Sie zu Entdeckern in einem spannenden Spiel auf der Suche nach dem Wächtertier des Waldes!
Italiano :
Siete alla ricerca di una giornata fuori dai sentieri battuti nel cuore della natura? Seguite i Croë e diventate esploratori in un gioco avvincente alla ricerca dell’animale guardiano della foresta!
Español :
¿Buscas un día fuera de lo común en plena naturaleza? ¡Sigue a los Croë y conviértete en explorador en un juego cautivador en busca del animal guardián del bosque!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme