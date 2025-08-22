Le bois Françon Mauregny-en-Haye Aisne

Le bois Françon A pieds

Le bois Françon Place du Sallé-Champ (nouvelle salle polyvalente) à Mauregny-en-Haye 02820 Mauregny-en-Haye Aisne Hauts-de-France

Ici, le paysage devient différent de celui des autres balades, plus varié et vallonné, charmeur autour de Courtrizy. Adossées aux contreforts du Chemin des Dames, les buttes du mont Héraut, de Montaigu et de Saint-Erme ainsi que les grands pins forment le décor de cette balade.

English :

Here, the landscape becomes different from that of other walks, more varied and hilly, charming around Courtrizy. Leaning against the foothills of the Chemin des Dames, the mounds of Mont Héraut, Montaigu and Saint-Erme as well as the tall pines form the backdrop for this walk.

Deutsch :

Hier wird die Landschaft anders als bei den anderen Spaziergängen, abwechslungsreicher und hügeliger, reizvoll rund um Courtrizy. An die Ausläufer des Chemin des Dames angelehnt, bilden die Hügel des Mont Héraut, von Montaigu und Saint-Erme sowie die großen Kiefern die Kulisse für diesen Spaziergang.

Italiano :

Qui il paesaggio diventa diverso da quello delle altre passeggiate, più vario e collinare, affascinante intorno a Courtrizy. Ai piedi dello Chemin des Dames, le colline di Mont Héraut, Montaigu e Saint-Erme e gli alti pini fanno da sfondo a questa passeggiata.

Español :

Aquí, el paisaje se vuelve diferente al de los otros paseos, más variado y accidentado, encantador alrededor de Courtrizy. Al pie del Chemin des Dames, las colinas de Mont Héraut, Montaigu y Saint-Erme, así como los altos pinos, constituyen el telón de fondo de este paseo.

