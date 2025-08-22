Le Bois Joly Lantenne-Vertière Doubs

Bois Joly A pieds Facile

Bois Joly Grande Rue, Lantenne-Vertière 25170 Lantenne-Vertière Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6940.0 Tarif :

Une randonnée découverte qui vous permettra d’apprécier les paysages environnants, la vue imprenable sur le Mont Poupet et les monuments du patrimoine qui font la richesse du village de Lantenne-Vertière !

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/2212

English :

A discovery hike that allows you to appreciate the surrounding landscapes, the breathtaking view of Mont Poupet and the heritage monuments that make the village of Lantenne-Vertière so rich!

Deutsch :

Eine Entdeckungswanderung, bei der Sie die umliegenden Landschaften, den atemberaubenden Blick auf den Mont Poupet und die Denkmäler des Kulturerbes, die den Reichtum des Dorfes Lantenne-Vertière ausmachen, genießen können!

Italiano :

Una passeggiata di scoperta che vi permetterà di apprezzare la campagna circostante, la vista mozzafiato sul Mont Poupet e i monumenti del patrimonio che rendono il villaggio di Lantenne-Vertière così speciale!

Español :

Un paseo de descubrimiento que le permitirá apreciar el paisaje de los alrededores, la impresionante vista del Monte Poupet y los monumentos patrimoniales que hacen del pueblo de Lantenne-Vertière un lugar tan especial

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data