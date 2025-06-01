Le Bois Lambert Héricourt-en-Caux Seine-Maritime

Le Bois Lambert 76560 Héricourt-en-Caux Seine-Maritime Normandie

Au travers de cette boucle balisée, vous découvrirez les sources de la Durdent, un petit fleuve seine-marin situé en plein du coeur du Pays de Caux et qui prend ses sources à Héricourt. Vous aurez l’occasion d’admirer un panorama sur la vallée mais aussi un paysage varié de forêt et de plaines. La vallée de la Durdent a hérité d’un patrimoine riche et varié typique du Pays de Caux: moulins, colombiers, chapelle…

Through this marked out loop, you will discover the sources of the Durdent, a small seine-marine river located in the heart of the Pays de Caux and which takes its sources in Héricourt. You will have the opportunity to admire a panorama on the valley but also a varied landscape of forest and plains. The valley of the Durdent has inherited a rich and varied heritage typical of the Pays de Caux: mills, dovecotes, chapel…

Auf diesem ausgeschilderten Rundweg entdecken Sie die Quellen der Durdent, eines kleinen Flusses aus Seine und Meer, der mitten im Herzen des Pays de Caux liegt und in Héricourt entspringt. Sie haben die Gelegenheit, das Panorama des Tals zu bewundern, aber auch eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wäldern und Ebenen. Das Durdental hat ein reiches und vielfältiges Kulturerbe geerbt, das typisch für das Pays de Caux ist: Mühlen, Taubenschläge, Kapellen…

Attraverso questo anello segnalato, scoprirete le sorgenti del Durdent, un piccolo fiume della Senna marittima situato nel cuore del Pays de Caux e che ha le sue sorgenti a Héricourt. Avrete l’opportunità di ammirare un panorama sulla valle ma anche un paesaggio vario di boschi e pianure. La valle del Durdent ha ereditato un patrimonio ricco e variegato, tipico del Pays de Caux: mulini, colombaie, cappelle…

A través de este bucle balizado, descubrirá las fuentes del Durdent, un pequeño río del Sena-Marino situado en el corazón del Pays de Caux y que nace en Héricourt. Tendrá la oportunidad de admirar un panorama sobre el valle, pero también un paisaje variado de bosques y llanuras. El valle de Durdent ha heredado un rico y variado patrimonio típico del Pays de Caux: molinos, palomares, capilla…

