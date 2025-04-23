Le Breuil Alaincourt Aisne
Le Breuil Alaincourt Aisne vendredi 1 août 2025.
Le Breuil En VTT
Le Breuil D’Alaincourt (place de Fresson-Poitevin) 02240 Alaincourt Aisne Hauts-de-France
Durée : 210 Distance : 23600.0 Tarif :
Ce circuit VTT familial, sans grande difficulté, est à parcourir en été. L’Oise et ses nombreux bras relient une guirlande de villages, que viennent mouiller le canal ou les étangs, avec ici une retenue, là un moulin, sans oublier les gravières, ces anciennes ballastières qui jalonnent la vallée et sont souvent transformées en étangs.
English : Le Breuil
This family-friendly mountain bike trail, with no major difficulties, is best enjoyed in summer. The Oise River and its many branches link a string of villages, all of which are anchored by the canal or ponds, with a reservoir here, a mill there, not forgetting the gravel pits, the old ballast pits that dot the valley and are often transformed into ponds.
Deutsch : Le Breuil
Diese familienfreundliche Mountainbike-Tour ohne große Schwierigkeiten ist im Sommer zu empfehlen. Die Oise und ihre zahlreichen Arme verbinden eine Reihe von Dörfern, die vom Kanal oder von Teichen umspült werden, hier ein Staudamm, dort eine Mühle und nicht zu vergessen die Kiesgruben, die ehemaligen Schottergruben, die das Tal säumen und oft in Teiche umgewandelt wurden.
Italiano :
Questo percorso per mountain bike, adatto alle famiglie e senza grandi difficoltà, si può percorrere al meglio in estate. L’Oise e le sue numerose diramazioni collegano una serie di villaggi, che sono ormeggiati dal canale o dagli stagni, con qui un bacino idrico, là un mulino, senza dimenticare le cave di ghiaia, le vecchie cave di zavorra che punteggiano la valle e che sono spesso trasformate in stagni.
Español : Le Breuil
Esta ruta en bicicleta de montaña, familiar y sin grandes dificultades, se disfruta mejor en verano. El Oise y sus numerosos ramales enlazan un rosario de pueblos amarrados por el canal o los estanques, con aquí un embalse, allá un molino, sin olvidar las graveras, los antiguos pozos de balasto que salpican el valle y a menudo se transforman en estanques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France