Le Canal d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Le Canal d’Arcisses En VTT
Le Canal d’Arcisses Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 90 Distance : 12000.0 Tarif :
La vallée de l’Huisne Nymphe du Perche se dévoile, avec la base de loisirs de la borde et son étang.
English :
The Huisne valley, the Nymph of the Perche , is revealed, with its leisure center and pond.
Deutsch :
Das Tal der Huisne Nymphe des Perche enthüllt sich mit dem Freizeitzentrum la borde und seinem Teich.
Italiano :
Si scopre la valle dell’Huisne, la Ninfa del Perche , con il suo centro ricreativo e il laghetto.
Español :
Se descubre el valle del Huisne, la Ninfa del Perche , con su centro de ocio y su estanque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIT Centre-Val de Loire