Le Canal d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir

Le Canal d’Arcisses En VTT

Le Canal d’Arcisses Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 12000.0 Tarif :

La vallée de l’Huisne Nymphe du Perche se dévoile, avec la base de loisirs de la borde et son étang.

English :

The Huisne valley, the Nymph of the Perche , is revealed, with its leisure center and pond.

Deutsch :

Das Tal der Huisne Nymphe des Perche enthüllt sich mit dem Freizeitzentrum la borde und seinem Teich.

Italiano :

Si scopre la valle dell’Huisne, la Ninfa del Perche , con il suo centro ricreativo e il laghetto.

Español :

Se descubre el valle del Huisne, la Ninfa del Perche , con su centro de ocio y su estanque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIT Centre-Val de Loire