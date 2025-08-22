Le Canal de Caumont à Fourques Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Le Canal de Caumont à Fourques En VTT Facile

Le Canal de Caumont à Fourques 47430 Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Un petit monument dont l’écriture gravée s’efface rappelle l’accident le 13 7bre 1908 du vapeur Le Gascon. Même sur le Canal Latéral si paisible, la navigation au début du siècle n’était pas sûre.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Le Canal de Caumont à Fourques

A small monument with fading writing reminds us of the accident of the steamer Le Gascon on 13 July 1908 . Even on the peaceful Canal Latéral, navigation at the beginning of the century was not safe.

Deutsch : Le Canal de Caumont à Fourques

Ein kleines Denkmal, dessen eingravierte Schrift verblasst, erinnert an den Unfall am 13. 7. 1908 des Dampfschiffs Le Gascon. Selbst auf dem sonst so friedlichen Canal Latéral war die Schifffahrt um die Jahrhundertwende nicht sicher.

Un piccolo monumento con scritte sbiadite ricorda l’incidente del 13 luglio 1908 del piroscafo Le Gascon. Anche sul tranquillo Canal Latéral, la navigazione all’inizio del secolo non era sicura.

Español : Le Canal de Caumont à Fourques

Un pequeño monumento con una escritura descolorida recuerda el accidente el 13 de julio de 1908 del vapor Le Gascon. Incluso en el pacífico Canal Latéral, la navegación a principios de siglo no era segura.

