Le canal Étreux Aisne
Le canal Étreux Aisne vendredi 1 août 2025.
Le canal A pieds
Le canal Du hameau du Gard à hauteur de la halte nautique 02510 Étreux Aisne Hauts-de-France
Durée : 195 Distance : 12500.0 Tarif :
Au départ de la halte nautique du Gard, cette balade musarde le long de la partie amont du canal de la Sambre à l’Oise, ponctuée par neuf écluses autant de possibilités d’observer les bateaux de marchandises et de plaisance.
English : Le canal
Departing from the nautical stop in the Gard, this stroll dawdles along the upstream part of the canal from the Sambre to the Oise, punctuated by nine locks: so many possibilities to observe the goods and pleasure boats.
Deutsch : Le canal
Diese Wanderung beginnt am Wasserwanderrastplatz Gard und führt Sie entlang des oberen Teils des Sambre-Oise-Kanals, der von neun Schleusen unterbrochen wird: So viele Möglichkeiten, Güter- und Freizeitschiffe zu beobachten.
Italiano :
Partendo dalla fermata dell’acqua del Gard, questa passeggiata si snoda lungo la parte a monte del canale Sambre-Oise, scandita da nove chiuse: tante occasioni per osservare le merci e le imbarcazioni da diporto.
Español : Le canal
Partiendo de la parada de agua del Gard, este paseo le lleva a lo largo de la parte superior del canal de Sambre a Oise, salpicado por nueve esclusas: muchas oportunidades para observar los barcos de mercancías y de recreo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France