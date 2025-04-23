Le canal Étreux Aisne

Le canal Étreux Aisne vendredi 1 août 2025.

Le canal A pieds

Le canal Du hameau du Gard à hauteur de la halte nautique 02510 Étreux Aisne Hauts-de-France

Au départ de la halte nautique du Gard, cette balade musarde le long de la partie amont du canal de la Sambre à l’Oise, ponctuée par neuf écluses autant de possibilités d’observer les bateaux de marchandises et de plaisance.

Departing from the nautical stop in the Gard, this stroll dawdles along the upstream part of the canal from the Sambre to the Oise, punctuated by nine locks: so many possibilities to observe the goods and pleasure boats.

Diese Wanderung beginnt am Wasserwanderrastplatz Gard und führt Sie entlang des oberen Teils des Sambre-Oise-Kanals, der von neun Schleusen unterbrochen wird: So viele Möglichkeiten, Güter- und Freizeitschiffe zu beobachten.

Partendo dalla fermata dell’acqua del Gard, questa passeggiata si snoda lungo la parte a monte del canale Sambre-Oise, scandita da nove chiuse: tante occasioni per osservare le merci e le imbarcazioni da diporto.

Partiendo de la parada de agua del Gard, este paseo le lleva a lo largo de la parte superior del canal de Sambre a Oise, salpicado por nueve esclusas: muchas oportunidades para observar los barcos de mercancías y de recreo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France