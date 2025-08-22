Le Canal Latéral à la Loire Digoin Saône-et-Loire
Le Canal Latéral à la Loire 71160 Digoin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Le Canal Latéral à la Loire, après 16 ans de construction traverse des bourgades charmantes, ponts-écluse sur 105km et compte 37 écluses.
English :
After 16 years of construction, the Canal Latéral à la Loire passes through charming villages, bridges and locks over 105km, and features 37 locks.
Deutsch :
Der Canal Latéral à la Loire durchquert nach 16-jähriger Bauzeit reizvolle Marktflecken, Schleusenbrücken auf 105 km und hat 37 Schleusen.
Italiano :
Dopo 16 anni di costruzione, il Canal Latéral à la Loire attraversa incantevoli villaggi, ponti e chiuse per 105 km e dispone di 37 chiuse.
Español :
Tras 16 años de construcción, el Canal Latéral à la Loire atraviesa encantadores pueblos, puentes y esclusas a lo largo de 105 km y cuenta con 37 esclusas.
