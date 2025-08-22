Le canal Saint-Lazare Bichancourt Aisne

Le canal Saint-Lazare A pieds

Le canal Saint-Lazare De la place de la Mairie. 02300 Bichancourt Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

L’Oise et ses affluents s’écoulent au fond de vallées fréquemment inondées. Ce milieu où l’eau est omniprésente est un vivier pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Ce petit circuit permet d’en apercevoir la richesse et la diversité.

English :

The Oise and its tributaries flow through valleys that are frequently flooded. This ubiquitous water environment is a breeding ground for many species of flora and fauna. This short tour will give you a glimpse of their rich diversity.

Deutsch :

Die Oise und ihre Nebenflüsse fließen durch Täler, die häufig überschwemmt werden. Diese wasserreiche Umgebung ist eine Brutstätte für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Auf diesem kleinen Rundweg können Sie die Vielfalt und den Reichtum dieser Arten kennen lernen.

Italiano :

L’Oise e i suoi affluenti scorrono in valli frequentemente inondate. Questo ambiente ricco di acqua è un terreno fertile per molte specie di flora e fauna. Questo breve tour vi darà un’idea della ricchezza e della diversità di queste specie.

Español :

El Oise y sus afluentes fluyen por valles que se inundan con frecuencia. Este entorno encharcado es un caldo de cultivo para numerosas especies de flora y fauna. Este breve recorrido le dará una idea de la riqueza y diversidad de estas especies.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme