Le Canon de Coucy Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Le Canon de Coucy A pieds

Le Canon de Coucy 02380 Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Hauts-de-France

La ville de Coucy-le-Château est un parfait poste d’observation la vue depuis le donjon médiéval s’étend sur 40 km à la ronde de Noyon à Chauny et de Compiègne à Laon. Un peu à l’écart du front du Chemin des Dames, la ville offre une relative sécurité. En contrebas, à 500 m de la ville, la voie de chemin de fer présente un triage, qui facilite le stockage et la manutention. Dès le 1er septembre 1914, Coucy-le-Château tombe sous le joug de l’armée allemande.

English :

The town of Coucy-le-Château is a perfect observation post: the view from the medieval keep stretches for 40 km around from Noyon to Chauny and from Compiègne to Laon. A little away from the front of the Chemin des Dames, the town offers relative safety. Down below, 500 m from the town, the railway line has a marshalling yard, which facilitates storage and handling. On 1 September 1914, Coucy-le-Château fell under the yoke of the German army.

Deutsch :

Die Stadt Coucy-le-Château ist ein perfekter Beobachtungsposten: Der Blick vom mittelalterlichen Bergfried erstreckt sich über 40 km im Umkreis von Noyon bis Chauny und von Compiègne bis Laon. Etwas abseits der Front des Chemin des Dames bietet die Stadt relative Sicherheit. Unterhalb, 500 m von der Stadt entfernt, weist die Eisenbahnstrecke einen Rangierbahnhof auf, der die Lagerung und den Umschlag erleichtert. Ab dem 1. September 1914 geriet Coucy-le-Château unter die Herrschaft der deutschen Armee.

Italiano :

La città di Coucy-le-Château è un punto di osservazione perfetto: la vista dal torrione medievale si estende per 40 km da Noyon a Chauny e da Compiègne a Laon. Un po’ distante dal fronte dello Chemin des Dames, la città offre una relativa sicurezza. In basso, a 500 metri dalla città, la linea ferroviaria forniva una stazione di smistamento che facilitava lo stoccaggio e la movimentazione. Dal 1° settembre 1914, Coucy-le-Château cadde sotto il giogo dell’esercito tedesco.

Español :

La ciudad de Coucy-le-Château es un mirador perfecto: la vista desde el torreón medieval se extiende a lo largo de 40 km desde Noyon hasta Chauny y desde Compiègne hasta Laon. Un poco alejado del frente del Chemin des Dames, el pueblo ofrece una relativa seguridad. Abajo, a 500 metros de la ciudad, la línea de ferrocarril proporcionaba una estación de clasificación, que facilitaba el almacenamiento y la manipulación. A partir del 1 de septiembre de 1914, Coucy-le-Château cayó bajo el yugo del ejército alemán.

