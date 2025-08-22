LE CHASTELLAS / GOURDOUZE (COTATION NOIR) Vialas Lozère

LE CHASTELLAS GOURDOUZE (COTATION NOIR) VTT de descente Très difficile

Boucle permettant de découvrir le paysage du mont Lozère en suivant la bordure méridionale du plateau. Ce circuit offre des paysages exceptionnels dans une ambiance minérale et granitique spécifique au Mont Lozère, et plus cévenole et méridionale dans les parties basses. Passage par l’incontournable site du Chastelas, où se trouvait autrefois un château, par le village de Gourdouze

English :

A loop that takes in the Mont Lozère landscape along the southern edge of the plateau. This circuit offers exceptional landscapes in a mineral and granite atmosphere specific to Mont Lozère, and more Cévennes and southern in the lower parts. Passage through the Chastelas site, once home to a castle, and the village of Gourdouze

Deutsch :

Rundweg, der es ermöglicht, die Landschaft des Mont Lozère entlang des südlichen Randes des Plateaus zu erkunden. Dieser Rundweg bietet außergewöhnliche Landschaften in einer mineralischen und granithaltigen Atmosphäre, die für den Mont Lozère typisch ist und in den unteren Abschnitten mehr von den Cevennen und dem Süden geprägt ist. Vorbei an der unumgänglichen Stätte Chastelas, wo sich einst ein Schloss befand, durch das Dorf Gourdouze

Italiano :

Un itinerario ad anello che si snoda nel paesaggio del Mont Lozère lungo il margine meridionale dell’altopiano. Questo percorso offre paesaggi eccezionali in un’atmosfera minerale e granitica propria del Mont Lozère, e più Cévennes e meridionale nella parte bassa. L’itinerario tocca l’imperdibile sito di Chastelas, un tempo sede di un castello, e il villaggio di Gourdouze

Español :

Un bucle que recorre el paisaje del Mont Lozère por el borde sur de la meseta. Este itinerario ofrece paisajes excepcionales en un ambiente mineral y granítico propio del Mont Lozère, y más cevenoles y meridionales en las partes bajas. El itinerario pasa por el lugar ineludible de Chastelas, antaño sede de un castillo, y el pueblo de Gourdouze

