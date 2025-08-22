Le château de Frières Frières-Faillouël Aisne

Le château de Frières A pieds

Le château de Frières Du parking de la mairie de Frières 02700 Frières-Faillouël Aisne Hauts-de-France

Sur les reliefs adoucis des versants de l’Oise, cette balade courte et agréable à l’orée du Grand Bois Des Housseaux vous donnera peut-être la chance d’apercevoir des petits animaux familiers des lieux.

English :

On the gentle slopes of the Oise river, this short and pleasant walk on the edge of the Grand Bois Des Housseaux may give you the chance to spot some of the small animals familiar to the area.

Deutsch :

Dieser kurze, angenehme Spaziergang am Rande des Grand Bois Des Housseaux führt Sie über die sanften Hänge der Oise und vielleicht sehen Sie sogar kleine Tiere, die hier heimisch sind.

Italiano :

Sulle dolci pendici dell’Oise, questa breve e piacevole passeggiata ai margini del Grand Bois Des Housseaux vi permetterà di avvistare alcuni piccoli animali familiari della zona.

Español :

En las suaves laderas del Oise, este corto y agradable paseo por el borde del Grand Bois Des Housseaux le dará la oportunidad de avistar algunos pequeños animales conocidos de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme