LE CHÂTEAU DE LA BAUME Prinsuéjols-Malbouzon Lozère

vendredi 1 août 2025.

Marche nordique Facile

Lieu-dit La Beaume 48100 Prinsuéjols-Malbouzon Lozère Occitanie

Durée : 75 Distance : 4500.0

Cette promenade sur le plateau d’Aubrac, vous mènera du Château de la Baume (XVIIème –

XVIIIème siècle), qui, grâce à ses vastes dimensions et de sa somptueuse décoration, a été

surnommé le « Versailles du Gévaudan »-, à l’étang de La Baume, en traversant un paysage de

pâturages d’estive parsemé de boules granitiques.

Facile

https://ot-aumont-aubrac.fr/ +33 4 66 42 88 70

English :

This walk on the Aubrac plateau will take you from Château de la Baume (17th 18th centuries), which, thanks to its vast dimensions and sumptuous decoration, has been chosen as one of the most beautiful castles in France

XVIIIth century), which, thanks to its vast dimensions and sumptuous decor, has been

the « Versailles of Gévaudan »-, to the Etang de La Baume, through a landscape of summer pastures

pastures dotted with granite balls.

Deutsch :

Diese Wanderung auf dem Plateau d’Aubrac führt Sie vom Château de la Baume (17. 18. Jahrhundert) zum Château de la Baume (17. 18. Jahrhundert)

Jahrhundert), das aufgrund seiner Größe und prächtigen Ausstattung auch als

als « Versailles des Gévaudan »- bezeichnet wird, zum Etang de La Baume, wobei Sie durch eine Landschaft von

der Weg führt durch eine von Granitkugeln durchzogene Landschaft mit Sommerweiden.

Italiano :

Questa passeggiata sull’altopiano di Aubrac vi porterà dal Castello della Baume (XVII-XVIII secolo), che, grazie alle sue vaste dimensioni e alla sontuosa decorazione, è stato definito uno dei più bei castelli di Francia

Secolo), le cui vaste dimensioni e la sontuosa decorazione gli hanno valso il soprannome di « Versailles del Gévaudan »

la « Versailles del Gévaudan » all’Etang de La Baume, attraversando un paesaggio di pascoli punteggiati di palle di granito

pascoli punteggiati da sfere di granito.

Español :

Este paseo por la meseta de Aubrac le llevará desde el Château de la Baume (siglos XVII XVIII), que, gracias a sus vastas dimensiones y suntuosa decoración, ha sido calificado como uno de los castillos más bellos de Francia

Siglo XVIII), que, gracias a sus vastas dimensiones y suntuosa decoración, ha sido apodado el

el « Versalles del Gévaudan »-, hasta el Etang de La Baume, a través de un paisaje de pastos con

pastos salpicados de bolas de granito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-05 par CDT Lozère