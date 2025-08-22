Le Château de la Baume VTT n°B Le Buisson Lozère

Le Château de la Baume VTT n°B VTT de descente Difficulté moyenne

Le Château de la Baume VTT n°B Parking devant la base nautique 48100 Le Buisson Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 16216.0 Tarif :

Ce parcours vous fera découvrir le Petit Versaille Lozérien…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours B bleu niveau facile

Difficulté moyenne

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

This route will help you discover the Little Versailles of Lozère…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route B blue easy level

Deutsch :

Auf dieser Strecke werden Sie das kleine Versaille Lozérien entdecken…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours B bleu niveau facile

Italiano :

Questo percorso vi farà scoprire la Piccola Versailles di Lozère… Sito VTT FFC Gévaudan Destinazione VTT percorso B blu livello facile

Español :

Esta ruta le permitirá descubrir el Pequeño Versalles de Lozère…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route B blue easy level

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère