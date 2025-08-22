Le Château de la Baume VTT n°B Le Buisson Lozère
Durée : 90 Distance : 16216.0 Tarif :
Ce parcours vous fera découvrir le Petit Versaille Lozérien…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours B bleu niveau facile
Difficulté moyenne
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
This route will help you discover the Little Versailles of Lozère…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route B blue easy level
Deutsch :
Auf dieser Strecke werden Sie das kleine Versaille Lozérien entdecken…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours B bleu niveau facile
Italiano :
Questo percorso vi farà scoprire la Piccola Versailles di Lozère… Sito VTT FFC Gévaudan Destinazione VTT percorso B blu livello facile
Español :
Esta ruta le permitirá descubrir el Pequeño Versalles de Lozère…Site VTT FFC Gévaudan Destination VTT route B blue easy level
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère