Le Château de Rochebonne Le Cheylard Ardèche

Le Château de Rochebonne 1 place de la Gare 07160 Le Cheylard Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Cheylard vous remonterez la vallée de l’Eyrieux. Le parcours va prendre de la hauteur après St-Martin-de-Valamas, puis rejoindre les vestiges du Château de Rochebonne et ses points de vue remarquables sur le massif Mézenc-Gerbier.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/29e93ca3-30c1-4c55-b5f4-d1482265ac33/le-chateau-de-rochebonne

English : Rochebonne Castle

Departing from Le Cheylard, you’ll head up the Eyrieux valley. The route rises after St-Martin-de-Valamas, before reaching the remains of the Château de Rochebonne and its remarkable views of the Mézenc-Gerbier massif.

Deutsch :

Von Le Cheylard aus wandern Sie das Tal des Eyrieux hinauf. Die Strecke nimmt nach St-Martin-de-Valamas an Höhe zu und führt dann zu den Überresten des Schlosses von Rochebonne mit seinen bemerkenswerten Aussichtspunkten auf das Massiv Mézenc-Gerbier.

Italiano :

Da Le Cheylard si risale la valle di Eyrieux. Dopo St-Martin-de-Valamas, l’itinerario si alza di livello e raggiunge i resti del castello di Rochebonne e i suoi notevoli punti panoramici sul massiccio del Mézenc-Gerbier.

Español :

Desde Le Cheylard subirá por el valle de Eyrieux. Después de St-Martin-de-Valamas, la ruta tomará un nivel más elevado, para llegar a los restos del castillo de Rochebonne y sus notables miradores sobre el macizo de Mézenc-Gerbier.

