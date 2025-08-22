Le chemin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Le chemin botanique

Le chemin botanique Parking Eglise de Saint-Voy 43520 Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours botanique du Mazet-Saint-Voy permet de découvrir les plantes de l’étage montagnard. Panneau indicateur vous guideront.

http://www.ot-hautlignon.com/ +33 4 71 65 01 09

English :

The botanical trail at Mazet-Saint-Voy allows you to discover the plants of the montane zone. Signposts will guide you.

Deutsch :

Auf dem botanischen Rundgang von Mazet-Saint-Voy können Sie die Pflanzen der Bergstufe entdecken. Hinweisschilder weisen Ihnen den Weg.

Italiano :

Il sentiero botanico di Mazet-Saint-Voy permette di scoprire le piante della zona montana. La segnaletica vi guiderà.

Español :

El sendero botánico de Mazet-Saint-Voy permite descubrir las plantas de la zona montañosa. Las señales le guiarán.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme