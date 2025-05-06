Le chemin de Gorguet Berthecourt Oise
Le chemin de Gorguet A pieds Difficulté moyenne
Le chemin de Gorguet Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France
Durée : 165 Distance : 11500.0 Tarif :
Depuis la jolie mairie de Berthecourt, partez en direction du lieudit « La Fosse ».
English : Le chemin de Gorguet
From Berthecourt’s pretty town hall, head towards « La Fosse ».
Deutsch : Le chemin de Gorguet
Vom hübschen Rathaus von Berthecourt aus gehen Sie in Richtung des Flurstücks « La Fosse ».
Italiano :
Dal grazioso municipio di Berthecourt, dirigetevi verso « La Fosse ».
Español : Le chemin de Gorguet
Desde el bonito ayuntamiento de Berthecourt, diríjase hacia « La Fosse ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France