Le chemin de Gorguet Berthecourt Oise

Le chemin de Gorguet Berthecourt Oise vendredi 1 août 2025.

Le chemin de Gorguet A pieds Difficulté moyenne

Le chemin de Gorguet Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 11500.0 Tarif :

Depuis la jolie mairie de Berthecourt, partez en direction du lieudit « La Fosse ».

English : Le chemin de Gorguet

From Berthecourt’s pretty town hall, head towards « La Fosse ».

Deutsch : Le chemin de Gorguet

Vom hübschen Rathaus von Berthecourt aus gehen Sie in Richtung des Flurstücks « La Fosse ».

Italiano :

Dal grazioso municipio di Berthecourt, dirigetevi verso « La Fosse ».

Español : Le chemin de Gorguet

Desde el bonito ayuntamiento de Berthecourt, diríjase hacia « La Fosse ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France