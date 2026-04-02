Le chemin de halage à Bluffy Bluffy Haute-Savoie

Le chemin de halage à Bluffy

Le chemin de halage à Bluffy Parking de la Mairie 74290 Bluffy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sur les hauteurs du col de Bluffy, le chemin de halage sillonne entre les villages de Bluffy et d’Alex, offrant un panorama entre lac d’Annecy et falaises du Parmelan.

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le chemin de halage à Bluffy

The trail is marked by the philosophical thoughts of Saint-François-de Sales and other writers, thinkers and philosophers, inviting us to reflect on our condition.

Deutsch : Le chemin de halage à Bluffy

Auf den Höhen des Col de Bluffy schlängelt sich der Treidelpfad zwischen den Dörfern Bluffy und Alex hindurch und bietet ein Panorama zwischen dem See von Annecy und den Klippen des Parmelan.

Italiano :

Sulle alture del Col de Bluffy, l’alzaia si snoda tra i villaggi di Bluffy e Alex, offrendo una vista panoramica sul lago di Annecy e sulle falesie del Parmelan.

Español : Le chemin de halage à Bluffy

En las alturas del Col de Bluffy, el camino de sirga serpentea entre los pueblos de Bluffy y Alex, ofreciendo una vista panorámica del lago de Annecy y los acantilados del Parmelan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme