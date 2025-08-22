Le chemin de la brique et du torchis Parfondeval Aisne

Le chemin de la brique et du torchis A pieds

Le chemin de la brique et du torchis A la sortie de l’église 02360 Parfondeval Aisne Hauts-de-France

Bienvenue à Parfondeval, labellisé parmi Les Plus Beaux Villages de France ! Découvrez son cadre paisible et préservé, ponctué de points de vue uniques sur le bocage et sur l’habitat typique de la Thiérache. Ce circuit d’interprétation permettra d’aborder une douzaine de points d’intérêt dont l’église fortifiée, le temple protestant, le lavoir, sans oublier de très belles habitations à l’architecture caractéristique.

Welcome to Parfondeval, labeled as one of Les Plus Beaux Villages de France ! Discover its peaceful and preserved setting, punctuated by unique views of the bocage and the typical habitat of the Thiérache. This interpretive tour will allow you to discover a dozen points of interest including the fortified church, the Protestant temple, the wash-house, not forgetting the beautiful houses with their characteristic architecture.

Willkommen in Parfondeval, das als eines der Schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet wurde! Entdecken Sie die friedliche und geschützte Umgebung, die von einzigartigen Aussichtspunkten auf die Heckenlandschaft und die typischen Siedlungen der Thiérache geprägt ist. Dieser Rundgang führt Sie an einem Dutzend interessanter Punkte vorbei, darunter die befestigte Kirche, der protestantische Tempel, das Waschhaus und nicht zu vergessen die sehr schönen Wohnhäuser mit ihrer charakteristischen Architektur.

Benvenuti a Parfondeval, uno dei Villaggi più belli di Francia ! Scoprite il suo ambiente tranquillo e preservato, punteggiato da viste uniche sul bocage e sull’habitat tipico della Thiérache. Questo tour interpretativo vi porterà a visitare una dozzina di punti di interesse, tra cui la chiesa fortificata, il tempio protestante, il lavatoio e alcune bellissime case dall’architettura caratteristica.

Bienvenido a Parfondeval, uno de los Pueblos más bonitos de Francia Descubra su entorno tranquilo y preservado, salpicado de vistas únicas del bocage y del hábitat típico de la Thiérache. Este recorrido interpretativo le llevará a una docena de puntos de interés, como la iglesia fortificada, el templo protestante, el lavadero y algunas casas muy bonitas con su arquitectura característica.

