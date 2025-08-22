Le Chemin de la Cévenne Crayssac Lot

Le Chemin de la Cévenne

Le Chemin de la Cévenne 46150 Crayssac Lot Occitanie

Durée : 135 Distance : 6900.0

Sous vos pieds, des cailloux, mais sous vos yeux, une magnifique vue sur le vignoble AOC de Cahors.

Crayssac abrite un site paléontologique unique au monde

English :

Under your feet, pebbles, but before your eyes, a magnificent view of the Cahors AOC vineyards.

Crayssac is home to a unique paleontological site

Deutsch :

Unter Ihren Füßen liegen Steine, aber vor Ihren Augen bietet sich Ihnen ein herrlicher Blick auf die AOC-Weinberge von Cahors.

Crayssac beherbergt eine weltweit einzigartige paläontologische Fundstätte

Italiano :

Sotto i vostri piedi troverete dei ciottoli, ma davanti ai vostri occhi una magnifica vista sui vigneti della Cahors AOC.

Crayssac ospita un sito paleontologico unico al mondo

Español :

Bajo sus pies, encontrará guijarros, pero ante sus ojos, una magnífica vista de los viñedos de la DOC Cahors.

Crayssac alberga un yacimiento paleontológico único en el mundo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot