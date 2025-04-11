Le chemin de la Petite Choisille Randonnée en Nord-Touraine Charentilly Indre-et-Loire

Le circuit de la Petite Choisille à Charentilly est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité d’admirer des maisons troglodytiques et de marcher au-dessus d’une zone humide grâce à la passerelle récemment installée.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The path to Petite Choisille Hiking in Nord-Touraine

The Petite Choisille trail in Charentilly is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to admire troglodytic houses and walk over a wetland thanks to the recently installed footbridge.

Deutsch : Der Weg zur Petite Choisille Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg Petite Choisille in Charentilly trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Möglichkeit, Höhlenhäuser zu bewundern und dank der kürzlich installierten Fußgängerbrücke über ein Feuchtg

Italiano :

Il sentiero della Petite Choisille a Charentilly è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa incantevole passeggiata, potrete ammirare le case troglodite e attraversare una zona umida grazie alla passerella recentemente installata.

Español : El camino de la Petite Choisille Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Petite Choisille, en Charentilly, está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, tendrá la oportunidad de admirar casas trogloditas y caminar sobre un humedal gracias a la pasarela recientemente instalada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire