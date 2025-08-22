Le chemin de la Reine Blanche Corbeil-Cerf Oise

Le chemin de la Reine Blanche En VTT Difficile

Le chemin de la Reine Blanche Eglise de Corbeil-Cerf 60110 Corbeil-Cerf Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 8200.0 Tarif :

Ce sentier emprunte une portion du Chemin de la Reine Blanche, utilisé autrefois par la Reine de France, lors de ses déplacements au nord de Paris. Ce parcours, au départ du château de Corbeil-Cerf, offre de beaux points de vue.

English : Le chemin de la Reine Blanche

This trail follows a portion of the Chemin de la Reine Blanche, once used by the Queen of France on her travels north of Paris. Starting from the Château de Corbeil-Cerf, the trail offers some stunning views.

Deutsch : Le chemin de la Reine Blanche

Dieser Weg verläuft auf einem Teil des Chemin de la Reine Blanche, der früher von der französischen Königin auf ihren Reisen nördlich von Paris benutzt wurde. Der Weg beginnt am Schloss von Corbeil-Cerf und bietet schöne Aussichtspunkte.

Questo sentiero segue parte dello Chemin de la Reine Blanche, un tempo utilizzato dalla regina di Francia nei suoi viaggi a nord di Parigi. Il percorso, che parte dallo Château de Corbeil-Cerf, offre panorami mozzafiato.

Español : Le chemin de la Reine Blanche

Este sendero sigue parte del Chemin de la Reine Blanche, antaño utilizado por la Reina de Francia en sus viajes al norte de París. La ruta, que parte del Château de Corbeil-Cerf, ofrece unas vistas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France