Le chemin de la reine Vigy Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le chemin de la reine Rue de la gare 57640 Vigy Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 13800.0 Tarif :

Aux portes de Metz, ce territoire qui offre forêts et grands espaces est idéal pour la pratique de la randonnée à pied et à VTT. 7 idées de circuits en réseau pour découvrir une nature intacte et un patrimoine riche. Les circuits de difficulté et de longueur variables raviront sportifs, promeneurs et familles. Ils sont balisés et entretenus par l’association Rand’Haut Chemin.

Sur les pas de la reine Brunehaut, régente de la Gaule au VIéme siècle, qui fit remettre en état le réseau de chemins suite à la décadence de l’empire romain.

English :

On the outskirts of Metz, this area with its forests and wide open spaces is ideal for hiking and mountain biking. 7 ideas for networked tours to discover unspoilt nature and a rich heritage. The circuits of varying difficulty and length will delight sports enthusiasts, walkers and families. They are marked and maintained by the association Rand’Haut Chemin.

In the footsteps of Queen Brunehaut, regent of Gaul in the 6th century, who had the network of paths restored following the decline of the Roman Empire.

Deutsch :

Dieses Gebiet vor den Toren von Metz, das Wälder und große Flächen bietet, ist ideal für Wanderungen zu Fuß und mit dem Mountainbike. 7 Ideen für vernetzte Touren, um eine intakte Natur und ein reiches Kulturerbe zu entdecken. Die Rundwege mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlicher Länge werden Sportler, Spaziergänger und Familien begeistern. Sie werden von der Vereinigung Rand’Haut Chemin markiert und gepflegt.

Auf den Spuren der Königin Brunnenhaut, Regentin Galliens im 6. Jahrhundert, die das Wegenetz nach dem Verfall des Römischen Reiches wieder instand setzen ließ.

Italiano :

Alle porte di Metz, questa zona offre foreste e ampi spazi aperti, ideali per passeggiate a piedi e in mountain bike. 7 idee di percorsi in rete per scoprire una natura incontaminata e un ricco patrimonio. I percorsi, di varia difficoltà e lunghezza, faranno la gioia di sportivi, escursionisti e famiglie. Sono segnalati e curati dall’associazione Rand’Haut Chemin.

Sulle orme della regina Brunehaut, reggente della Gallia nel VI secolo, che fece ripristinare la rete di sentieri dopo la decadenza dell’Impero romano.

Español :

A las puertas de Metz, esta zona ofrece bosques y amplios espacios abiertos, ideales para el senderismo y la bicicleta de montaña. 7 ideas de rutas en red para descubrir una naturaleza virgen y un rico patrimonio. Las rutas, de dificultad y longitud variables, harán las delicias de deportistas, senderistas y familias. Están señalizados y mantenidos por la asociación Rand’Haut Chemin.

Siguiendo los pasos de la reina Brunehaut, regente de la Galia en el siglo VI, que hizo restaurar la red de caminos tras el declive del Imperio Romano.

