Le Chemin de la Saâne Quiberville Seine-Maritime

Le Chemin de la Saâne 76860 Quiberville Seine-Maritime Normandie

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Quiberville, cette boucle vous invite à quitter le littoral pour découvrir l’arrière-pays et ses vallées. Le long de la Saâne, vous rejoindrez Longueil. Prenez le temps de découvrir son marais pédagogique, sa faune et sa flore et son imposante église !

English : Le Chemin de la Saâne

Leaving from Quiberville, this circular walk invites you to leave the coastline to explore the countryside and its valleys. Along the river Saâne, you will reach Longueil. Take time to explore its educational wetland, its fauna and flora and its imposing church!

Deutsch :

Von Quiberville aus lädt Sie dieser Rundweg dazu ein, die Küste zu verlassen und das Hinterland mit seinen Tälern zu entdecken. Entlang des Flusses Saâne erreichen Sie Longueil. Nehmen Sie sich Zeit, um sein pädagogisches Moor, seine Fauna und Flora und seine imposante Kirche zu entdecken!

Italiano :

Partendo da Quiberville, questo anello invita a lasciare la costa per scoprire l’entroterra e le sue valli. Lungo la Saâne, si raggiunge Longueil. Prendetevi il tempo per scoprire la sua palude educativa, la sua fauna e flora e la sua imponente chiesa!

Español :

Partiendo de Quiberville, este bucle le invita a abandonar la costa para descubrir el interior y sus valles. A lo largo del Saâne, llegará a Longueil. Tómese su tiempo para descubrir su pantano educativo, su fauna y flora y su imponente iglesia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme