Le Chemin de la terre aux pots Bazaiges Indre

Le Chemin de la terre aux pots A pieds

Le Chemin de la terre aux pots Place du Souvenir 36270 Bazaiges Indre Centre-Val de Loire

Durée : 70 Distance : 4400.0 Tarif :

Découvrez le long de cette balade, la campagne Bazaigeoise.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289477-le-chemin-de-la-terre-aux-pots +33 2 54 47 43 69

English :

Discover along this walk, the Bazaigeoise countryside.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Spaziergang die Landschaft von Bazaige.

Italiano :

Scoprite la campagna del Bazaige lungo questa passeggiata.

Español :

Descubra el paisaje de Bazaige a lo largo de este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire