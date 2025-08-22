Le Chemin de la terre aux pots Bazaiges Indre
Le Chemin de la terre aux pots Bazaiges Indre vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin de la terre aux pots A pieds
Le Chemin de la terre aux pots Place du Souvenir 36270 Bazaiges Indre Centre-Val de Loire
Durée : 70 Distance : 4400.0 Tarif :
Découvrez le long de cette balade, la campagne Bazaigeoise.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289477-le-chemin-de-la-terre-aux-pots +33 2 54 47 43 69
English :
Discover along this walk, the Bazaigeoise countryside.
Deutsch :
Entdecken Sie auf diesem Spaziergang die Landschaft von Bazaige.
Italiano :
Scoprite la campagna del Bazaige lungo questa passeggiata.
Español :
Descubra el paisaje de Bazaige a lo largo de este paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire