Le chemin de l’alpage Parcours de découverte Habère-Lullin Haute-Savoie

Le chemin de l’alpage Parcours de découverte

Le chemin de l’alpage Parcours de découverte Chemin du Couttaz 74420 Habère-Lullin Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez sur les traces du livre de Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .

Suivez l’alpagiste et revivez les souvenirs émus du jeune Guy découvrant la Vallée Verte.

https://www.alpesduleman.com/ +33 4 50 39 54 46

English :

Follow in the footsteps of Guy Chatiliez’s book Alpage de mon enfance .

Follow the Alpagiste and relive the moving memories of young Guy discovering the Vallée Verte.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren von Guy Chatiliez’ Buch Alpage de mon enfance .

Folgen Sie dem Senner und erleben Sie die bewegten Erinnerungen des jungen Guy, wie er das Grüne Tal entdeckt.

Italiano :

Seguite le tracce del libro di Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .

Seguite l’alpinista e rivivete gli emozionanti ricordi del giovane Guy alla scoperta della Vallée Verte.

Español :

Siga los pasos del libro de Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .

Sigue al alpinista y revive los emocionantes recuerdos del joven Guy mientras descubre el Vallée Verte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme