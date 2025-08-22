Le chemin de l’alpage Parcours de découverte Habère-Lullin Haute-Savoie
Le chemin de l’alpage Parcours de découverte Chemin du Couttaz 74420 Habère-Lullin Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Partez sur les traces du livre de Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .
Suivez l’alpagiste et revivez les souvenirs émus du jeune Guy découvrant la Vallée Verte.
https://www.alpesduleman.com/ +33 4 50 39 54 46
English :
Follow in the footsteps of Guy Chatiliez’s book Alpage de mon enfance .
Follow the Alpagiste and relive the moving memories of young Guy discovering the Vallée Verte.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf die Spuren von Guy Chatiliez’ Buch Alpage de mon enfance .
Folgen Sie dem Senner und erleben Sie die bewegten Erinnerungen des jungen Guy, wie er das Grüne Tal entdeckt.
Italiano :
Seguite le tracce del libro di Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .
Seguite l’alpinista e rivivete gli emozionanti ricordi del giovane Guy alla scoperta della Vallée Verte.
Español :
Siga los pasos del libro de Guy Chatiliez Alpage de mon enfance .
Sigue al alpinista y revive los emocionantes recuerdos del joven Guy mientras descubre el Vallée Verte.
