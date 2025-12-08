LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR A pieds Facile

LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR Grand Rue 34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 800.0 Tarif :

Laissez-vous guider et remontez le fil de l’eau !

De tout temps, les habitants ont cherché à utiliser l’eau des sources et à se protéger des crues, c’est ce qu’enseigne le Chemin de l’eau à travers la découverte d’ouvrages hydrauliques insolites (captages, canalisations, citernes…).

Facile

https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ +33 4 67 44 60 54

English : LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR

Laissez-vous guider et remontez le fil de l’eau !

De tout temps, les habitants ont cherché à utiliser l’eau des sources et à se protéger des crues, c’est ce qu’enseigne le Chemin de l’eau à travers la découverte d’ouvrages hydrauliques insolites (captages, canalisations, citernes…).

Deutsch : LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR

Laissez-vous guider et remontez le fil de l’eau !

De tout temps, les habitants ont cherché à utiliser l’eau des sources et à se protéger des crues, c’est ce qu’enseigne le Chemin de l’eau à travers la découverte d’ouvrages hydrauliques insolites (captages, canalisations, citernes…).

Italiano :

Lasciatevi guidare lungo il percorso dell’acqua!

Da tempo immemorabile, l’uomo ha cercato di utilizzare l’acqua delle sorgenti e di proteggersi dalle inondazioni: è questo che ci insegna il Sentiero dell’acqua, alla scoperta di insolite strutture idrauliche (captazioni, tubature, cisterne…).

Español : LE CHEMIN DE L’EAU L’ALLER-RETOUR

Laissez-vous guider et remontez le fil de l’eau !

De tout temps, les habitants ont cherché à utiliser l’eau des sources et à se protéger des crues, c’est ce qu’enseigne le Chemin de l’eau à travers la découverte d’ouvrages hydrauliques insolites (captages, canalisations, citernes…).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme