Le chemin de l’étang Randonnée en Nord-Touraine Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Le chemin de l’étang Randonnée en Nord-Touraine Place du Mail 37370 Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5100.0 Tarif :

Le circuit du chemin de l’étang à Neuvy-le-Roi est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le centre-bourg de ce charmant village, son église et sa place du Mail. Vous aurez l’opportunité d’admirer l’étang des Arguillonnières

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The path to the pond Hiking in Nord-Touraine

The chemin de l’étang trail in Neuvy-le-Roi is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village center, church and Place du Mail. You’ll also have the opportunity to admire the Etang des Arguillonnières

Deutsch : Der Weg zum Teich Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Chemin de l’étang in Neuvy-le-Roi wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Ortskern dieses charmanten Dorfes, seine Kirche und den Place du Mail. Sie haben die Gelegenheit, den Étang des Arguillonnières

Italiano :

Il sentiero chemin de l’étang di Neuvy-le-Roi è stato approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, scoprirete il centro di questo affascinante villaggio, la sua chiesa e la sua Place du Mail. Potrete anche ammirare l’Etang des Arguillonnières

Español : El camino hacia el estanque Senderismo en Nord-Touraine

El sendero chemin de l’étang de Neuvy-le-Roi ha sido homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el centro de este encantador pueblo, su iglesia y su plaza del Correo. También podrá admirar el estanque de Arguillonnières

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire